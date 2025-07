 AL VIA LE ISCRIZIONI DELLA SCUOLA CALCIO! A SETTEMBRE IN PROGRAMMA GLI OPEN DAY

Crescere insieme, per costruire il futuro. L’Accademia Gialloazzurri rappresenta l’unico polo ufficiale del Frosinone Calcio nella città di Roma. Un punto di riferimento per la crescita sportiva e umana di giovani calciatori e calciatrici che desiderano avvicinarsi a un percorso tecnico-formativo di qualità, sotto la guida di una società professionistica come il Frosinone Calcio.

Il rapporto diretto con il Club ciociaro consente ai tesserati di vivere un’esperienza sportiva che guarda oltre la semplice attività di base, puntando su un modello educativo che coniuga professionalità, crescita tecnica e trasmissione di valori. Le iscrizioni per la stagione sportiva 2025/2026 sono ufficialmente aperte. A partire dai primi di settembre prenderanno il via anche gli Open Day ufficiali, dedicati a tutti i bambini e le bambine nati dal 2013 al 2020 che vorranno conoscere da vicino il mondo dell’Accademia Gialloazzurri e scendere in campo con i colori del Frosinone Calcio.

Per la nuova stagione, le quote di iscrizione sono state ridotte rispetto allo scorso anno: un’opportunità ulteriore per tutte le famiglie che desiderano garantire ai propri figli un’esperienza sportiva qualificata, con il valore aggiunto di un legame concreto con una società professionistica.

Informazioni e dettagli Scuola Calcio Accademia GialloAzzurri 2025/2026

Categorie 2017/2018/2019/2020

– Allenamento bisettimanale

– Quota annuale: 650 euro (kit di allenamento incluso)

Categorie 2013/2014/2015/2016

– Allenamento trisettimanale

– Quota annuale: 750 euro (kit di allenamento incluso)

– Per la categoria 2014: un allenamento settimanale presso Sport City

– Per la categoria 2013: due allenamenti settimanali presso Sport City

Sedi di allenamento

– Sporting Club Ostiense – Via dei Cocchieri 1/A, Roma

– Sport City – Via Alvaro del Portillo 282, Roma

Per informazioni, iscrizioni o richiesta del modulo:

Telefono: 351 424 7388 – 392 671 3495

Email: accademiagialloazzurri@gmail.com