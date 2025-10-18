PRIMAVERA 1, LE PAROLE DI MISTER MARINI NEL POST DI TORINO-FROSINONE

La Primavera esce con un punto dal ‘Valentino Mazzola’, un risultato che lascia l’amaro in bocca dopo il doppio vantaggio firmato Mboumbou. Queste le parole al termine del match di mister Giancarlo Marini:

“La delusione per il risultato è coperta in parte dall’ottima prestazione della squadra, abbiamo giocato a viso aperto, senza paura contro un avversario di valore. Dobbiamo sicuramente migliorare nella gestione della partita è la terza volta che ci facciamo rimontare e questo vanifica quanto di bene facciamo nei 90’.

A Mboumbou voglio fare i complimenti al di là della doppietta, non è facile tornare in campo dopo una lunga assenza e nonostante il poco minutaggio nelle gambe ha lottato su ogni pallone, impreziosendo la prestazione anche con due gol. Parliamo di un ragazzo che in settimana lavora sempre con grande professionalità e i risultati non arrivano mai per caso.

Da lunedì cominceremo a preparare il match contro il Bologna, voglio vedere consapevolezza dei loro mezzi e la voglia di portare sempre a casa i tre punti. Non dimentichiamo che in questa categoria la crescita dei ragazzi è l’aspetto che conta di più e l’errore è contemplato, specialmente se si parla di una neopromossa come noi”.