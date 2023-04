 A SANTA MARIA GORETTI LA MESSA DI PASQUA DEL FROSINONE

Nella serata di oggi la prima squadra del Frosinone al completo e un numeroso gruppo della formazione Primavera, gli staff tecnici capeggiati da Fabio Grosso e Giorgio Gorgone, il presidente Maurizio Stirpe e tutti i dirigenti hanno preso parte alla Messa pasquale officiata presso la Chiesa di Santa Maria Goretti da don Massimiliano Lucchi. Nella stessa Chiesa il Frosinone aveva presenziato alla Santa Messa in occasione delle festività natalizie. Il parroco veronese, da diversi mesi nel Capoluogo ciociaro, è anche un buon frequentatore delle gare casalinghe dei giallazzurri oltre ad essere un ottimo conoscitore anche del calcio. L’omelia è stata come sempre ricca di contenuti e spunti di alta riflessione e don Massimiliamo ha saputo toccare le corde del cuore di tutti. Il parroco ha toccato temi importanti come l’impegno, il ruolo dei giovani nella società, la dedizione ma anche il rispetto e la disponibilità verso gli altri. Al termine, i tanti bambini anche della scuola calcio presenti, hanno preso d’assalto i calciatori per l’immancabile rito del selfie.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio