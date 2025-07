 ALEN SHERRI SI PRESENTA

Alen Sherri, primo acquisto della stagione 2025/2026 del Frosinone Calcio. Portiere classe 1997, si unisce ai giallazzurri per portare esperienza e qualità tra i pali. Un innesto importante, con apparizioni in Serie A tra le fila del Cagliari nella scorsa stagione.

“La trattativa con il Frosinone è stata molto veloce, sono contento di stare qui e credo che per me sia una grossa opportunità di crescita. Darò il meglio. Ho trovato un gruppo di ragazzi straordinari, mi hanno trattato veramente bene sin dal primo giorno in cui sono arrivato. Mi piace anche molto il modo in cui il mister sta facendo giocare la squadra e credo che sarà una stagione positiva per tutti noi”.

“Per tutti è un sogno giocare in Serie A, è uno dei campionati più importanti del mondo, ma per me non c’è molta differenza con la Serie B ed avere l’opportunità di confrontarmi in questa categoria, per me, è molto importante. Sono un portiere a cui piace molto giocare con i piedi, ma so che devo ancora migliorare molto e qui sto imparando tanto, anche grazie al mister”.

“Una delle prime cose che mi ha detto il direttore è che l’ambiente è molto caldo e che lo stadio è bellissimo. Onestamente già lo sapevo, perché l’anno scorso ho visto qualche partita e ho notato l’atmosfera che si crea allo Stirpe. È un elemento chiave per me avere un tifo così acceso, ed è stato un fattore determinante per venire qui”.