Dopo il martedì di riposo, la squadra di mister Bianco è tornata questo pomeriggio in campo per preparare il match del Mapei Stadium contro il Sassuolo. Attivazione, esercitazione sulla fase di possesso e partita, questo il programma odierno. Terapie per Szyminski, Bettella, Kone e Darboe. Differenziato per Partipilo, Tsadjout e Koutsoupias. Domani mattina nuova seduta alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino.