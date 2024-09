Nuova seduta di allenamento per i giallazzurri, questa volta sul terreno di gioco del centro sportivo ‘Capo i Prati’ di Fiuggi. La squadra di mister Vivarini dopo l’attivazione in palestra, ha svolto torelli e lavoro specifici per la fase difensiva. La squadra tornerà in campo domani per una nuova seduta di allenamento, sempre a Fiuggi.