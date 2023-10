 ALLENAMENTO 3 OTTOBRE

Ripresa degli allenamenti e seduta pomeridiana alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Di Francesco che iniziano a preparare la partita con il Verona. Lavoro differenziato per chi è sceso in campo domenica. Attivazione, esercitazioni tecniche e partite a pressione in campo per il resto del gruppo. Personalizzato per Kalaj, Kaio Jorge, Romagnoli e Garritano. Terapie per Harroui, Lirola e Gelli. Domani mattina in programma una nuova seduta sempre a Ferentino.