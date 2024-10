 ALLENAMENTO 8 OTTOBRE

Inizia una nuova settimana di lavoro alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino, i giallazzurri, complici gli impegni delle Nazionali, osserveranno un turno di riposo, per poi tornare in campo domenica 20 ottobre in casa della Reggiana, gara valida per la nona giornata di campionato. Sotto una fitta pioggia la squadra dopo l’attivazione, ha svolto corse a secco, possessi palla, un esercizio 10vs10 e partita. Assenti i 9 Nazionali (Oyono A., Oyono J, Cichella, Darboe, Machin, Vural, Ambrosino, Begic e Kvernadze). Domani i giallazzurri torneranno in campo a Ferentino per una doppia seduta.