Doppia seduta di allenamento per i giallazzurri alla ‘Città dello Sport’, mattinata dedicata principalmente alla parte fisica, con lavori divisi tra palestra e campo. Pomeriggio che si è aperto invece con la riunione tecnica, prima di scendere in campo per l’attivazione, lavoro meccanico e partita finale. Domani pomeriggio nuova seduta di allenamento a Ferentino.