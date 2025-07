 ANTONIO RAIMONDO: “IL MIO OBIETTIVO È QUELLO DI FARE UNA GRANDE STAGIONE”

Antonio Raimondo, attaccante classe 2004, cresciuto nel settore giovanile del Bologna. Raimondo ha esordito in Serie A con la maglia rossoblù, prima di proseguire il proprio percorso con una stagione da protagonista alla Ternana, in Serie B, dove ha messo in mostra talento e fiuto del gol. Ha successivamente disputato campionati con Venezia e Salernitana, prima di giungere quest’anno in giallazzurro. Raimondo arriva a Frosinone per rafforzare il reparto offensivo.

“La trattativa con il Frosinone è nata dopo una telefonata con mister Alvini e il direttore Castagnini, che mi hanno convinto dal primo momento.”

“Il mio primo anno in Serie B è stato sicuramente positivo, facendo qualche gol in più rispetto all’anno scorso, che è stato un po’ più difficile. Però posso dire che, dopo queste difficoltà, sono maturato sia come uomo che come giocatore. Spero, ovviamente, di iniziare quest’avventura nel miglior modo possibile.”

“Il mio obiettivo è quello di fare una grande stagione e di riscattare l’anno scorso. Ho trovato un gruppo molto unito, con dei ragazzi molto bravi e simpatici che mi hanno accolto. Per quanto riguarda il mister, ha un’idea di gioco molto organizzata e mi trovo molto bene a lavorare in questo modo.”

“Le mie caratteristiche principali sono quelle di attaccare gli spazi e la profondità. Non sono un attaccante a cui piace giocare spalle alla porta, però per ricoprire questo ruolo devi saper fare anche queste cose. I difensori con cui si fa più fatica sono senza dubbio quelli veloci e forti fisicamente, che non ti danno modo di giocare. Un calciatore a cui mi sono sempre ispirato è Cavani: ha una tecnica eccezionale e un carisma che pochi altri giocatori hanno.”

“A Frosinone non ci ho mai giocato, ma conosco amici ed altri giocatori che hanno giocato qui, e mi hanno raccontato della tifoseria molto calda. Mi fa piacere giocare per loro.”