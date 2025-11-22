BARI – FROSINONE 2-3

BARI – FROSINONE 2-3

Bari – Frosinone 2-3

Bari – Cerofolini, Meroni, Vicari (dal 79′ Cerri), Nikolaou, Dickmann, Pagano (dal 62′ Maggiore), Verreth, Castrovilli (dal 79′ Braunoder), Antonucci (dal 62′ Rao), Moncini, Gytkjaer (dal 45′ Partipilo). A disposizione: Pissardo, Burgio, Bellomo, Kassama, Pucino, Mane. Allenatore: Caserta

Frosinone– Palmisani, Oyono A., Calvani, Monterisi, Bracaglia (dal 74′ Cittadini), Caló (dall’85’ Gelli F.), Koutsoupias, Kone (dal 74′ Cichella), Ghedjemis, Raimondo (dall’ 85′ Zilli), Kvernadze (dal 66′ Corrado). A disposizione: Sherri, Pisseri, Marchizza, Gelli J., Grosso, Oyono J., VerganiAllenatore: Alvini

Arbitro: Mario Perri della sezione di Roma 1

Assistenti: Luca Mondin della sezione di Treviso e Thomas Miniutti della sezione di Maniago

Quarto uomo: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia

Var: Paolo Mazzoleni della sezione di Bergamo

Avar: Marco Monaldi della sezione di Macerata

Totale spettatori: 10.816 Ospiti: 206

Ammoniti: 34′ Vicari, 42′ Dickmann, 46′ Oyono A., 68′ Bracaglia, 86′ Monterisi

Marcatori: 12′ Raimondo, 22′ Verreth, 27′ Bracaglia, 42’Ghedjemis, 48′ Castrovilli

