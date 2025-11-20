BARI – FROSINONE, ARBITRA IL SIGNOR ﻿MARIO PERRI

Sarà il signor Mario Perri della sezione di Roma 1 a dirigere Bari – Frosinone, gara valida per la 13.a giornata del campionato di serie BKT in programma sabato 22 novembre 2025 (ore 19.30) allo stadio San Nicola di Bari. Gli assistenti designati saranno Luca Mondin della sezione di Treviso e Thomas Miniutti della sezione di Maniago. Il Quarto uomo sarà il signor Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta. Al Var il signor Valerio Marini della sezione di Roma 1, Avar il signor Rodolfo Di Vuolo della sezione di Castellammare di Stabia.

