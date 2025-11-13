BARI – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA

Frosinone Calcio comunica i prezzi dei tagliandi e le modalità di vendita della gara Bari – Frosinone, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie BKT,  in programma sabato 22/11/2025 alle ore 19:30.

I biglietti del Settore Ospiti potranno essere acquistati dalle ore 10 di domani 14/11/2025 fino alle ore 19:00 di venerdì 21/11/2025, sia ONLINE, attraverso il sito di Ticketone oppure presso i punti vendita Ticketone abilitati.

 

SETTORE OSPITI

Intero 20 + 1 d.p €

MODALITA’ DI ACQUISTO

Al momento dell’acquisto i tifosi dovranno esibire un documento d’identità in corso di validità. È obbligatorio l’utilizzo della tessera di fidelizzazione. È vietata la vendita dei biglietti dei settori locali ai residenti nella Provincia della squadra ospitata, con deroga su tessera SSC Bari Fan Card.

Si ricorda che i biglietti del Settore Ospiti NON saranno in vendita ai botteghini dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, di non arrivare allo stadio sprovvisti di titolo d’accesso.

Raccomandiamo di diffidare di siti web diversi da quelli ufficiali, di compravendite tra privati e di altri canali non autorizzati, poiché spesso offrono biglietti contraffatti o non validi. Il Club non risponde di eventuali frodi subìte a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati.

INFO PARCHEGGIO

Il parcheggio del settore ospiti è gestito da ditta affidataria servizio comunale è prevede le seguenti tariffe:

– €. 3,00 per automobile

– €. 9,00 Minivan

– € 12,00 pullman.

 

 

 

