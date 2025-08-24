PRIMAVERA 1, BEFANI NEL POST GARA DI FROSINONE – JUVENTUS

 In Breaking News - Seconde notizie, News Settore Giovanile

La Primavera centra la seconda vittoria in altrettante partite e lo fa battendo la Juventus con un netto 3-1. I giallazzurri hanno dato ancora una volta prova di grande carattere e solidità, indirizzando la gara già nel primo tempo, queste le parole di Lorenzo Befani, autore del gol del momentaneo 2-0.

“Una prestazione splendida da parte di tutta la squadra, contro avversari di questo livello le motivazione per fare bene vengono da sole. Già in settimana c’era grande voglia, eravamo carichi per affrontare questa partita e oggi in campo si è visto. Il gol? Ho sfruttato una disattenzione della difesa, ho stoppato la palla ed ho tirato senza guardare la porta, sapevo di essere nella posizione giusta. Sono contento per la mia prima rete, ma soprattutto per aver contribuito alla vittoria. Contro il Parma servirà ancora più attenzione, il segreto è continuare a lavorare forte in settimana e mettere in campo prestazioni come quella oggi. Dobbiamo pensare solo a noi stessi, al nostro percorso e a migliorare partita dopo partita. Siamo un grande gruppo – continua Befani-, l’abbiamo dimostrato nei momenti più difficili del match, sia oggi che contro la Cremonese sappiamo soffrire, difenderci, e ripartire”. 

