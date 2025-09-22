CAGLIARI – FROSINONE, ARBITRA IL SIGNOR ERMANNO FELICIANI

Sarà il signor Ermanno Feliciani della sezione di Teramo a dirigere Cagliari – Frosinone, gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia Freccia Rossa in programma martedì 23 settembre 2025 (ore 17.00) allo stadio Unipol Domus di Cagliari. Gli assistenti designati saranno Francesca Di Monte della sezione di Chieti e Glauco Zanellati della sezione di Seregno. Il Quarto uomo sarà il signor Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. Al Var il signor Giacomo Camplone della sezione di Lanciano, Avar il signor Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia.