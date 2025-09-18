CAGLIARI – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA

Il Frosinone Calcio comunica i prezzi dei tagliandi e le modalità di vendita della gara Cagliari – Frosinone, valida per il SECONDO TURNO COPPA ITALIA FRECCIAROSSA, in programma martedì 23/09/2025 alle ore 17:00.

In vendita dal 17/09 ore 17:00 al 22/09 ore 19:00

I biglietti del Settore Ospiti potranno essere acquistati dalle ore 17 del giorno 17/09/2025 fino alle ore 19:00 di lunedì 22/09/2025, sia ONLINE, attraverso il sito di Ticket One, oppure presso i punti vendita Ticket One abilitati.

CURVA NORD OSPITI

Intero €. 10,00 + Prevendita di 2€

MODALITA’ DI ACQUISTO



Al momento dell’acquisto ogni acquirente può acquistare per sé e per altre 3 persone, per un totale di 4 biglietti.

Raccomandiamo di diffidare di siti web diversi da quelli ufficiali, di compravendite tra privati e di altri canali non autorizzati, poiché spesso offrono biglietti contraffatti o non validi. Il Club non risponde di eventuali frodi subìte a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati.



PARCHEGGI

Il settore ospiti dispone di posti auto e bus. Le prenotazioni dovranno essere inoltrate a slo@cagliaricalcio.com.

REGOLAMENTO D’USO

Link utile per visionare il regolamento d’uso Unipol Domus e modalità di esposizione striscioni e coreografie https://cagliaricalcio.com/biglietti/stadio/. Vista la Determina n°37/2025 dell’ONMS per questa gara non ci saranno restrizioni di fidelity card e territoriali.

INFORMAZIONI UTILI

Clicca qui

Il giorno della gara le biglietterie dello stadio rimarranno chiuse e pertanto non sarà possibile acquistare alcun tagliando.