Calendario 2026: Sport, territorio e solidarietà

Per la prima volta nella storia del club giallazzurro, il Frosinone Calcio e la Banca Popolare del Frusinate, presentano un calendario ufficiale che unisce sport, responsabilità sociale e sensibilità verso il territorio. Un progetto inedito, realizzato in collaborazione con il rifugio per animali Percorso Sicuro, che rappresenta un significativo passo verso un approccio più partecipativo e innovativo nella

comunicazione dei valori istituzionali del club. L’iniziativa è stata concepita con l’obiettivo di dare vita a un prodotto dal marcato valore simbolico e sociale utilizzando la forza comunicativa dello sport e la popolarità dei suoi protagonisti per accendere una luce su una realtà che spesso resta ai margini. Questo progetto persegue in particolare la finalità di sostenere la missione del rifugio Percorso

Sicuro, realtà da anni impegnata nella tutela, cura e protezione degli animali in difficoltà. Attraverso tale iniziativa si intende promuovere l’adozione consapevole e diffondere una cultura fondata sul rispetto, sull’empatia e sulla responsabilità verso gli animali.

Di fondamentale importanza è il contributo della Banca Popolare del Frusinate, che ha immediatamente aderito all’iniziativa proposta dall’ufficio Marketing e Comunicazione del Frosinone Calcio, condividendone i valori e confermando il proprio impegno a favore di progetti capaci di generare un impatto positivo sul tessuto sociale del territorio. Il calendario si configura pertanto come un autentico manifesto di valori, un ponte tra sport e solidarietà, un invito a guardare oltre il campo e a riconoscere l’importanza del prendersi cura degli altri, umani e animali.

“Il tema dell’abbandono e dell’adozione responsabile riguarda tutti noi. Attraverso questo calendario abbiamo voluto utilizzare la forza comunicativa dello sport e la popolarità dei suoi protagonisti per accendere una luce su una realtà che spesso resta ai margini. Ogni immagine racconta un incontro, uno sguardo, una possibilità. La possibilità di una nuova casa, di una seconda occasione, di un

gesto semplice che può cambiare una vita” – queste le parole del Direttore Generale di Banca Popolare del Frusinate, il dott. Domenico Astolfi.

“Desidero condividere un messaggio a me particolarmente caro – così la dott.ssa Barbara Gemelli Stirpe commenta l’iniziativa – poiché sono personalmente attiva sul tema adozioni. Un sincero ringraziamento va all’Associazione Percorso Sicuro per l’impegno quotidiano profuso, nonché a tutti coloro che si adoperano ogni giorno per salvaguardare la vita di tutti gli animali. L’adozione

rappresenta un gesto di civiltà, è il modo migliore per prendersi cura di noi stessi e degli animali contemporaneamente. Si tratta di uno scambio di affetto quotidiano, che non delude mai, arricchisce il cuore e contribuisce alla nostra crescita personale”.