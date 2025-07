 CALVANI: “C’È UN BEL PROGETTO CON TANTI GIOVANI E VOGLIA DI FARE BENE”

Gabriele Calvani, difensore classe 2004, centrale di buona struttura fisica e personalità, arriva al Frosinone dopo esperienze con Brescia, Genoa e Pontedera. Il centrale difensivo arriva in giallazzurro per proseguire il proprio percorso di crescita con la squadra ciociara.

“La trattativa è stata facilitata sicuramente dal rapporto che avevo l’anno scorso con il direttore Castagnini. Mi ha detto di venire a Frosinone perché c’è un bel progetto in costruzione, con tanti ragazzi giovani e con voglia di fare. Quindi, per questo motivo, non ho esitato un attimo ad accettare la proposta”.

“Tornare al centro sportivo di Ferentino mi ha emozionato, perché mi ha regalato molte emozioni. Sono molto grato al Frosinone perché è il primo club professionistico nel quale sono stato, in Under 16 nel 2019, e quindi sono molto contento di affrontare questa esperienza tra i grandi qui in giallazzurro”.

“Un giocatore a cui mi ispiro, anche per caratteristiche fisiche, è sicuramente Rüdiger del Real Madrid, che è molto forte fisicamente e veloce, ed è un punto di riferimento per me”.

“Conosco già qualche giocatore del gruppo squadra, ma in generale sono tutti bravi ragazzi che mi hanno, dal primo minuto, integrato e aiutato ad ambientarmi nel miglior modo possibile. Anche il mister è stato fondamentale per me: mi ha convinto sin da subito a raggiungerlo a Frosinone, anche perché conosco bene il modo in cui fa giocare le sue squadre e come valorizza i giocatori. Per questo motivo, non ho avuto alcun dubbio a venire qui”.