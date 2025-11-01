CARRARESE – FROSINONE 0-2
Carrarese – Frosinone 0-2
Carrarese – Bleve, Imperiale, Illanes (dal 76′ Bozhanaj) , Abiuso, Cicconi, Zuelli (dall’83’ Accornero), Schiavi, Ruggeri (dal 63′ Bouah), Arena (dal 46′ Sekulov), Finotto (dal 63′ Distefano), Zanon. A disposizione: Fiorillo, Salamon, Oliana, Belloni, Melegoni, Rubino, Parlanti, Accornero. Allenatore: Calabro
Frosinone– Palmisani, Oyono A., Calvani, Gelli J. (dal 70′ Cittadini), Bracaglia, Caló, Koutsoupias (dall’83’ Oyono J.), Kone (dal 46′ Cichella), Ghedjemis, Raimondo (dal 64′ Zilli), Kvernadze (dal 70′ Corrado). A disposizione: Sherri, Pisseri, Grosso, Ndow, Raychev, Masciangelo, Vergani. Allenatore: Alvini
Arbitro: Livio Marinelli della sezione di Tivoli
Assistenti: Marco Ceolin della sezione di Treviso e Paolo Laudato della sezione di Taranto
Quarto uomo: Simone Galipò della sezione di Firenze
Var: Alessandro Prontera della sezione di Bologna
Avar: Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria
Totale spettatori: 2.606
Ammoniti: 10′ Kone, 14′ Arena, 29′ Illanes, 36′ Cicconi, 39′ Zuelli, 49′ Oyono A., 58′ Finotto
Marcatori: 41′ Calò (R), 88′ Ghedjemis
Espulsi: 66′ Oyono A.