CARRARESE-FROSINONE, I CONVOCATI

Sono 23 i giallazzurri convocati da mister Alvini per la gara Carrarese – Frosinone in programma domani allo stadio ‘Dei Marmi’.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri:
Palmisani, Pisseri, Sherri

Difensori:
Bracaglia, Calvani, Cittadini, Corrado, Gelli J., Oyono A., Oyono J.

Centrocampisti:
Calò, Cichella, Grosso, Kone, Koutsoupias, Ndow

Attaccanti:
Ghedjemis, Kvernadze, Masciangelo, Raimondo, Raychev, Vergani, Zilli

Squalificati:
/

Non convocati:

Lolic, Hegelund, Dixon

Infortunati

  1. Barcella: lesione di alto grado dell’adduttore lungo di destra.
  2. Gori: lesione menisco laterale ginocchio destro.
  3. Biraschi: lesione menisco laterale ginocchio destro.
  4. Selvini: lesione legamento crociato anteriore e menisco laterale ginocchio destro.
  5. Gelli F.: lesione bicipite femorale coscia sinistra.
  6. Marchizza : sindrome femoro-rotulea post-traumatica ginocchio destro.
  7. Monterisi: lesione a livello della giunzione miotendinea del bicipite femorale destro.
