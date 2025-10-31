CARRARESE-FROSINONE, I CONVOCATI
Sono 23 i giallazzurri convocati da mister Alvini per la gara Carrarese – Frosinone in programma domani allo stadio ‘Dei Marmi’.
Di seguito l’elenco completo:
Portieri:
Palmisani, Pisseri, Sherri
Difensori:
Bracaglia, Calvani, Cittadini, Corrado, Gelli J., Oyono A., Oyono J.
Centrocampisti:
Calò, Cichella, Grosso, Kone, Koutsoupias, Ndow
Attaccanti:
Ghedjemis, Kvernadze, Masciangelo, Raimondo, Raychev, Vergani, Zilli
Squalificati:
/
Non convocati:
Lolic, Hegelund, Dixon
Infortunati
- Barcella: lesione di alto grado dell’adduttore lungo di destra.
- Gori: lesione menisco laterale ginocchio destro.
- Biraschi: lesione menisco laterale ginocchio destro.
- Selvini: lesione legamento crociato anteriore e menisco laterale ginocchio destro.
- Gelli F.: lesione bicipite femorale coscia sinistra.
- Marchizza : sindrome femoro-rotulea post-traumatica ginocchio destro.
- Monterisi: lesione a livello della giunzione miotendinea del bicipite femorale destro.