CARRARESE – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA

Frosinone Calcio comunica i prezzi dei tagliandi e le modalità di vendita della gara Carrarese – Frosinone, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie BKT, in programma sabato 01/11/2025 alle ore 15:00.

I biglietti del Settore Ospiti potranno essere acquistati dalle ore 10 di oggi 29/10/2025 fino alle ore 19:00 di venerdì 31/10/2025, sia ONLINE, attraverso il sito di Ticketone oppure presso i punti vendita Ticketone abilitati.

CURVA SUD

Intero 18€

MODALITA’ DI ACQUISTO



Al momento dell’acquisto i tifosi dovranno esibire un documento d’identità in corso di validità. La vendita dei tagliandi per il settore ospiti ai soli Residenti nella Regione Lazio.

Si ricorda che i biglietti del Settore Ospiti NON saranno in vendita ai botteghini dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, di non arrivare allo stadio sprovvisti di titolo d’accesso.

Raccomandiamo di diffidare di siti web diversi da quelli ufficiali, di compravendite tra privati e di altri canali non autorizzati, poiché spesso offrono biglietti contraffatti o non validi. Il Club non risponde di eventuali frodi subìte a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati.

INFO SPETTATORI DIVERSAMENTE ABILI:



Le persone diversamente abili non deambulanti, che desiderano assistere alla gara posso richiedere un accredito seguendo la procedura

descritta sul sito sito www.carraresecalcio1908.it

N.B. Si precisa che il Settore Ospiti non è attrezzato per ospitare spettatori non deambulanti. I posti dedicati sono situati nel settore di

TRIBUNA RETTILINEO. Si precisa altresì che i posti sono limitati e si invita dunque a richiedere l’accredito con anticipo.

INFORMAZIONI UTILI

