Catanzaro – Frosinone 2-2

Catanzaro – Pigliacelli, Antonini (dal 68’ D’Alessandro), Pittarello (dal 77’ Nuamah) Iemmello, Petriccione, Liberali (dall’84’ Verrangia), Pontisso (dal 68’ Pompetti), Brighenti, Favasuli, Frosinini (dall’84’ Koffi), Cassandro. A disposizione: Marietta, Esteves, Bashi, Jack, Alesi, Rispoli, Buglio. Allenatore: Aquilani

Frosinone – Palmisani, Oyono A.(dal 70’ Oyono J.), Cittadini, Calvani, Marchizza (dal 90’ Corrado), Caló, Koutsoupias (dal 90’ Gelli F.), Cichella, Ghedjemis, Raimondo (dal 55’ Fiori), Kvernadze (dal 54’ Zilli). A disposizione: Lolic, Pisseri, Gelli J., Masciangelo, Fini, Vergani, Kone Allenatore: Alvini

Arbitro: Simone Galipò della sezione di Firenze

Assistenti: Khaled Bahri della sezione di Sassari e Lorenzo Giuggioli della sezione di Grosseto

Quarto uomo: Giuseppe Rispoli della sezione di Locri

Var: Marco Serra della sezione di Torino

Avar: Valerio Marini della sezione di Roma 1

Totale spettatori: 9.919  Ospiti: 144

Ammoniti: 28’ Oyono A., 68’ Fiori, 89’ Cittadini, 89’ Iemmello, 94’ Oyono J.

Marcatori: 47’pt Frosinini, 46’ Liberali, 49’ Cichella, 67’ Fiori

