CATANZARO – FROSINONE, ARBITRA IL SIGNOR SIMONE GALIPÒ

CATANZARO – FROSINONE, ARBITRA IL SIGNOR SIMONE GALIPÒ

 In Breaking News - Seconde notizie, Prima squadra

Sarà il signor Simone Galipò della sezione di Firenze a dirigere Catanzaro – Frosinone, gara valida per la 27.a giornata del campionato di Serie BKT in programma domenica 1 marzo 2026 (ore 15.00) allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Gli assistenti designati saranno Khaled Bahri della sezione di Sassari e Lorenzo Giuggioli della sezione di Grosseto. Il Quarto uomo sarà il signor Giuseppe Rispoli della sezione di Locri. Al Var il signor Marco Serra della sezione di Torino, Avar il signor Valerio Marini della sezione di Roma 1.

Post recenti
REPORT MEDICO MONTERISIBreaking News - Seconde notizie, Prima squadra
CATANZARO – FROSINONE, LA BIGLIETTERIABanner Slider, Prima squadra
Frosinone Calcio
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Informativa Cookie e Privacy

Questo sito web utilizza cookies tecnici e di terze parti.

Le informazioni sui cookie sono salvate nel tuo browser e ci permettono di riconoscerti quando torni sul nostro sito web, ci aiutano a comprendere i volumi di visita giornalieri e i contenuti più interessanti.

Puoi leggere l’Informativa Cookie completa cliccando QUI.

Puoi leggere l’Informativa Privacy completa cliccando QUI.

Puoi modificare le impostazioni sui cookies utilizzando i selettori presenti in questo box.