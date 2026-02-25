CATANZARO – FROSINONE, ARBITRA IL SIGNOR SIMONE GALIPÒ

Sarà il signor Simone Galipò della sezione di Firenze a dirigere Catanzaro – Frosinone, gara valida per la 27.a giornata del campionato di Serie BKT in programma domenica 1 marzo 2026 (ore 15.00) allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Gli assistenti designati saranno Khaled Bahri della sezione di Sassari e Lorenzo Giuggioli della sezione di Grosseto. Il Quarto uomo sarà il signor Giuseppe Rispoli della sezione di Locri. Al Var il signor Marco Serra della sezione di Torino, Avar il signor Valerio Marini della sezione di Roma 1.