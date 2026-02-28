CATANZARO – FROSINONE, I CONVOCATI
Sono 24 i giallazzurri convocati da mister Alvini per la gara Catanzaro – Frosinone in programma domani allo stadio ‘Ceravolo’.
Di seguito l’elenco completo:
Portieri:
Lolic, Palmisani, Pisseri
Difensori:
Calvani, Cittadini, Gelli J., Marchizza, Oyono A., Oyono J.
Centrocampisti:
Caló, Cichella, Corrado, Kone, Koutsoupias, Grosso, Gelli F., Masciagelo
Attaccanti:
Fini, Fiori, Ghedjemis, Kvernadze, Raimondo, Vergani, Zilli
Squalificati
/
Infortunati
Barcella, Bracaglia (Sindrome retto-adduttoria) e Monterisi
Non convocati
Ndow, Gori