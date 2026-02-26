CATANZARO – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA

Frosinone Calcio comunica i prezzi dei tagliandi e le modalità di vendita della gara Catanzaro – Frosinone, valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie BKT, in programma domenica 1/03/2026 alle ore 15:00.

I biglietti del Settore Ospiti saranno in vendita dalle ore 15 di oggi giovedì 26 febbraio e potranno essere acquistati fino alle ore 19:00 di sabato 28/02/2026, sia ONLINE, attraverso il sito di Ticketone oppure presso i punti vendita Ticketone abilitati.

SETTORE OSPITI

Intero 17.50 + dp €

MODALITA’ DI ACQUISTO



Al momento dell’acquisto i tifosi dovranno esibire un documento d’identità in corso di validità. Si ricorda che i biglietti del Settore Ospiti NON saranno in vendita ai botteghini dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, di non arrivare allo stadio sprovvisti di titolo d’accesso. La vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Frosinone esclusivamente per il settore ospiti.

Raccomandiamo di diffidare di siti web diversi da quelli ufficiali, di compravendite tra privati e di altri canali non autorizzati, poiché spesso offrono biglietti contraffatti o non validi. Il Club non risponde di eventuali frodi subìte a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati.

INFO UTILI



Si ricorda che è vietato introdurre all’interno dello stadio striscioni, bandiere o altri materiali senza preventiva autorizzazione. Si invitano tutti i tifosi, nel rispetto delle normative vigenti, a sedersi esclusivamente ai posti assegnati dai biglietti e a presentarsi all’ingresso con congruo anticipo.

PUNTO DI RITROVO TIFOSI DEL FROSINONE

Area Servizio Gelsi SRL sulla SS 280 Km 5,96 Distributore Esso, la prima stazione di servizio sulla destra della SS 280 direzione Catanzaro.