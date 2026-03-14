CESENA – FROSINONE 2-2

CESENA – FROSINONE 2-2

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Cesena – Frosinone 2-2

Cesena – Klinsmann, Castagnetti, Cerri, Shpendi (Dall’85’ Francesconi), Ciervo, Berti (dall’85’ Vrioni), Ciofi (Dal 73′ Amoran), Guidi (Dal 57′ Corazza), Zaro, Bisoli (dal 73′ Bastoni), Piacentini . A disposizione: Fontana, Ferretti, Arrigoni, Wade, Olivieri, Kebbeh, Domeniconi. Allenatore: Mignani

Frosinone – Palmisani, Oyono A. (Dal 77′ Bracaglia), Gelli J., Calvani, Corrado, Caló, Koutsoupias (Dal 64′ Gelli F.), Cichella (Dall’84 Kone), Ghedjemis, Raimondo (Dal 77′ Vergani), Kvernadze (Dal 65′ Fiori). A disposizione: Lolic, Pisseri, Gori, Oyono J., Monterisi, Masciangelo, Fini. Allenatore: Alvini

Arbitro: Luca Massimi della sezione di Termoli

Assistenti:  Luca Mondin della sezione di Treviso e Gilberto Laghezza della sezione di Mestre

Quarto uomo: Roberto Lovison della sezione di Padova

Var: Francesco Meraviglia della sezione di Prato

Avar: Rodolfo Di Vuolo della sezione di Castellammare di Stabia

Totale spettatori: 10.354 Ospiti: 310

Ammoniti: 35′ Guidi, 51′ Piacentini, 52′ Gelli J., 88′ Amoran, 95′ Francesconi

Marcatori: 40′ Corrado, 59′ Corazza, 72′ Ghedjemis, 79′ Corazza

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