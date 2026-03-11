CESENA – FROSINONE, ARBITRA IL SIGNOR LUCA MASSIMI

Sarà il signor Luca Massimi della sezione di Termoli a dirigere Cesena – Frosinone, gara valida per la 30.a giornata del campionato di Serie BKT in programma sabato 14 marzo 2026 (ore 15.00) all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena. Gli assistenti designati saranno Luca Mondin della sezione di Treviso e Gilberto Laghezza della sezione di Mestre. Il Quarto uomo sarà il signor Roberto Lovison della sezione di Padova. Al Var il signor Francesco Meraviglia della sezione di Prato, Avar il signor Rodolfo Di Vuolo della sezione di Castellammare di Stabia.