CESENA – FROSINONE, I CONVOCATI

CESENA – FROSINONE, I CONVOCATI

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Sono 23 i giallazzurri convocati da mister Alvini per la gara Cesena – Frosinone in programma domani allo stadio ‘Manuzzi’.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri:
Lolic, Palmisani, Pisseri

Difensori:
Bracaglia, Calvani, Gelli J., Monterisi, Oyono A., Oyono J.

Centrocampisti:
Caló, Cichella, Corrado, Kone, Koutsoupias, Gelli F., Masciagelo

Attaccanti:
Fini, Fiori, Ghedjemis, Gori, Kvernadze, Raimondo, Vergani

Squalificati
/

Infortunati
Zilli (Risentimento muscolare muscolo medio gluteo di sinistra), Cittadini

Non convocati
Barcella, Ndow, Grosso, Marchizza

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