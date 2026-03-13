CESENA – FROSINONE, I CONVOCATI
Sono 23 i giallazzurri convocati da mister Alvini per la gara Cesena – Frosinone in programma domani allo stadio ‘Manuzzi’.
Di seguito l’elenco completo:
Portieri:
Lolic, Palmisani, Pisseri
Difensori:
Bracaglia, Calvani, Gelli J., Monterisi, Oyono A., Oyono J.
Centrocampisti:
Caló, Cichella, Corrado, Kone, Koutsoupias, Gelli F., Masciagelo
Attaccanti:
Fini, Fiori, Ghedjemis, Gori, Kvernadze, Raimondo, Vergani
Squalificati
/
Infortunati
Zilli (Risentimento muscolare muscolo medio gluteo di sinistra), Cittadini
Non convocati
Barcella, Ndow, Grosso, Marchizza