CESENA – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA

Frosinone Calcio comunica i prezzi dei tagliandi e le modalità di vendita della gara Cesena – Frosinone, valida per la trentesima giornata del campionato di Serie BKT,  in programma sabato 14/03/2026 alle ore 15:00.

I biglietti del Settore Ospiti sono già in vendita e potranno essere acquistati  fino alle ore 19:00 di venerdì 13/03/2026, sia ONLINE, attraverso il sito di Vivaticket oppure presso i punti vendita Vivaticket abilitati.

SETTORE OSPITI

Intero  22 + dp €

MODALITA’ DI ACQUISTO

Al momento dell’acquisto i tifosi dovranno esibire un documento d’identità in corso di validità. Si ricorda che i biglietti del Settore Ospiti NON saranno in vendita ai botteghini dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, di non arrivare allo stadio sprovvisti di titolo d’accesso.

Raccomandiamo di diffidare di siti web diversi da quelli ufficiali, di compravendite tra privati e di altri canali non autorizzati, poiché spesso offrono biglietti contraffatti o non validi. Il Club non risponde di eventuali frodi subìte a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati.

 

INFO UTILI

Si ricorda che è vietato introdurre all’interno dello stadio striscioni, bandiere o altri materiali senza preventiva autorizzazione. Si invitano tutti i tifosi, nel rispetto delle normative vigenti, a sedersi esclusivamente ai posti assegnati dai biglietti e a presentarsi all’ingresso con congruo anticipo.

 

 

