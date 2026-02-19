COMUNICATO UFFICIALE

COMUNICATO UFFICIALE

 In Breaking News - Seconde notizie, News Totali

Il Frosinone Calcio è lieto di annunciare l’avvio di una collaborazione con lo studio MDS Lawyers degli avvocati Ramona Castagnini e Antonio Galletta, professionisti esperti in diritto dell’immigrazione e cittadinanza italiana. Attraverso questa partnership, gli avvocati affiancheranno il Club con consulenza legale specialistica, contribuendo al rafforzamento della struttura organizzativa e alla promozione di una cultura fondata sulla legalità, inclusione e responsabilità sociale.

