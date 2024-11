 CONFERENZA STAMPA MISTER GRECO

Catanzaro – Le parole in conferenza stampa dell’allenatore giallazzurro Leandro Greco, dopo il pareggio per 0-0 contro il Catanzaro.

Mister, terza partita e terzo pareggio consecutivo. Come nasce questo risultato? C’è qualcosa che sta mancando?

“Ovviamente sono state tre partite completamente diverse. Oggi la squadra mi è piaciuta molto dal punto di vista della personalità. Abbiamo incontrato una delle squadre più in forma del campionato che mette a dura prova gli avversari. Non c’è stato un momento in cui siamo stati in difficoltà. Sono convinto che abbiamo avuto le occasioni migliori durante l’incontro”.

Non vincere in questo momento, può essere un motivo di pressione per il gruppo?

“Ho detto ai ragazzi in questi giorni di non guardare la classifica. Sappiamo che è così. È un campionato molto lungo e se continuiamo con queste prestazioni, molto presto arriveranno i risultati. Io vedo grande potenzialità. C’è stata una totale disponibilità da parte dei ragazzi con grandi valori”.

Oggi Sene entra dalla panchina e si rende molto pericoloso con svariate occasioni. Cosa ha da dire in merito?

“Sene è un giovane che abbiamo a disposizione. Io voglio tutti in rosa perché in questo momento sono tutti indispensabili. C’è tanto lavoro da fare e abbiamo poco tempo. Giocatori come Sene, Vural, Barcella sono tutti ragazzi che hanno grandissime potenzialità”.

I tre centrocampisti schierati oggi in campo erano molto giovani. È stata una scelta coraggiosa la sua, potrebbe venire meno il fattore esperienza in alcuni momenti della partita?

“È stata una valutazione che abbiamo fatto prima della partita. Eravamo convinti che sarebbe stata una gara dove nella parte finale sarebbe servita esperienza. Quindi ho preferito un centrocampo con questi ragazzi dall’inizio, perché hanno grande qualità e potenzialità. Se continueranno a lavorare così, ne sentirete parlare”.

