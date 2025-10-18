CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER ALVINI

Frosinone – Le parole in conferenza stampa di mister Alvini dopo la sconfitta casalinga per 0-1 contro il Monza.

Mister, su cosa si dovrà lavorare in settimana per affrontare al meglio la trasferta di Genova contro la Sampdoria?



«Nel percorso che dobbiamo fare lavoreremo sulla furbizia, sulla scaltrezza e sulla capacità di gestire meglio determinati momenti della gara. Oggi la squadra ha giocato con cuore contro un avversario molto difficile da affrontare. Ci sono aspetti da migliorare, certamente, come il possesso palla in alcune fasi dell’incontro, e davanti siamo stati poco profondi. Per il resto, ho poco da rimproverare ai ragazzi».

Quale tra la sconfitta di Venezia e quella di oggi con il Monza è più difficile da digerire?



«Oggi, secondo me, meritavamo almeno un punto, che sarebbe stato un risultato positivo. Sono due gare concluse con risultati negativi, ma non con prestazioni negative. Abbiamo affrontato una delle favorite per la vittoria del campionato e ce la siamo giocata fino in fondo».

Oggi abbiamo visto un Frosinone diverso. Quanto merito del Monza c’è in questa partita e quanto demerito del Frosinone?



«Quando si analizzano le partite bisogna sempre considerare la forza dell’avversario. Il Frosinone oggi è stato all’altezza della situazione. Loro sono stati più bravi in alcune circostanze, noi forse ci siamo mossi meno, ma può capitare. Non credo ci sia nulla da rivedere nella prestazione».

Questa squadra è troppo dipendente da Ghedjemis?



«Sapevamo che oggi avrebbero raddoppiato su Fares. In questi momenti dobbiamo fare un salto di qualità. Sono stati bravi loro a limitarci e va dato merito al Monza per la vittoria, ma noi potevamo portare a casa un punto. Dobbiamo migliorare nella gestione di queste situazioni».

La situazione degli infortunati sta limitando il gioco della squadra?



«Purtroppo è una situazione complicata, e anche a me piacerebbe avere più scelte. Tuttavia, chi è sceso in campo finora mi ha dato grandi soddisfazioni, offrendo il massimo. Continueremo su questa strada».