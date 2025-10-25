CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER ALVINI

Genova – Le dichiarazioni post-partita dell’allenatore Massimiliano Alvini dopo il pareggio in trasferta sul campo della Sampdoria per 1-1.

Mister, è giusto dire che fino al pareggio di Coda il Frosinone avrebbe meritato qualcosa in più?

«Sì, condivido pienamente. Oggi c’è rammarico per non aver portato a casa la vittoria. In campo c’erano molti ragazzi che giocavano per la prima volta in un palcoscenico importante come questo di Marassi, e quindi potevamo pagare un prezzo alto. Peccato, perché fino al gol di Coda avevamo fatto una partita importante sotto tutti i punti di vista. Mi dispiace, perché potevamo portare a casa un risultato di prestigio».

Oggi è più arrabbiato per il mancato cinismo sotto porta nel primo tempo oppure per la gestione del pallone nella seconda frazione?

«Il Frosinone ha fatto una grande partita. C’è da dare merito ai calciatori per la prestazione e per la qualità messa in campo. La prova è stata di spessore anche dopo il pareggio della Sampdoria. Una squadra senza una testa forte e senza personalità, di solito, perde queste partite. Invece oggi ho apprezzato tantissimo il carattere dei miei giocatori. Anzi, abbiamo provato anche a vincerla con l’occasione di Vergani, quindi sono contento. Ovviamente c’è da crescere nel cinismo e nella gestione di alcuni momenti della partita».

Questa, secondo lei, è la strada giusta da percorrere?

«Il Frosinone sta facendo un campionato con un’idea precisa e con un’identità forte. C’è da dare merito ai ragazzi per la prestazione di oggi pomeriggio, contro una squadra forte che aveva appena cambiato allenatore e che voleva dimostrare ai propri tifosi di voler intraprendere un percorso diverso. Quindi voglio rimarcare la prestazione fatta, naturalmente con dei margini di miglioramento. Da domani lavoreremo per la partita contro la Virtus Entella. Avremmo bisogno anche dei nostri tifosi, perché la squadra ne necessita».