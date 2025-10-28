CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER ALVINI

Frosinone – Queste le dichiarazioni dell’allenatore Massimiliano Alvini dopo la vittoria casalinga per 4-0 contro la Virtus Entella.

Mister, è giusto dire che il Frosinone questa sera ha disputato una grande partita, sulla scia della prestazione di domenica contro la Sampdoria?



«Sì, è un’analisi che condivido pienamente. In queste prime dieci giornate di campionato si vede un’idea e un’identità di squadra. La rosa è molto giovane e vincere partite come quella di oggi dà grandi soddisfazioni. Ma il campionato è lungo e dobbiamo continuare a lavorare per migliorare ancora».

Oggi il Frosinone ha mostrato tanta maturità: è un segnale importante?



«Sì, la partita di questa sera non è stata affatto semplice. Al di là del risultato, nel primo tempo abbiamo dovuto gestire alcune situazioni complicate, ma è comprensibile: il livello in Serie B è molto equilibrato. Merito ai ragazzi, che l’hanno vinta e condotta meglio rispetto ad altre gare. C’è ancora tanto da fare, ma la direzione è quella giusta».

Com’è la situazione degli infortunati? Quando potremo rivedere Marchizza in campo?



«I giocatori che sono fuori li rivedremo tutti dopo la sosta. Andremo avanti così fino a quel momento e poi gradualmente rientreranno. Per quanto riguarda Marchizza, vedremo se riusciremo ad averlo a disposizione per la partita contro il Modena».

Gli attaccanti stanno segnando con continuità: quanto è importante per loro e per la squadra?



«Sono molto contento di Raimondo, Zilli e Vergani. Invito tutti a guardare il percorso di questi ragazzi: hanno ancora margini di crescita, ma stanno facendo cose importanti. Il merito va alla società che li ha individuati. Oggi lo stadio è stato straordinario: la curva ha cantato dal primo all’ultimo minuto e il feeling tra tifosi e squadra si sente, ed è fondamentale».

Dove pensa di poter migliorare il suo apporto alla squadra?



«Abbiamo le idee chiare: vogliamo lavorare bene e rispettare i punti che il presidente ci ha indicato quando siamo arrivati. C’è sintonia, e questo aiuta a ottenere risultati e a crescere. Il campionato è difficile, ogni partita è impegnativa, ma il nostro obiettivo è dare sempre il massimo, cercando di far divertire i tifosi. Io e il mio staff abbiamo una visione precisa e vogliamo continuare su questa strada».