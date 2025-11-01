CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER ALVINI

Carrara – Le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore giallazzurro Massimiliano Alvini dopo la vittoria in trasferta per 0-2 contro la Carrarese.

Mister, questa la possiamo definire come una vittoria da grande squadra?



«Prima di rispondere, vorrei dedicare questa vittoria a un mio amico che non c’è più. È una vittoria bella, da grande squadra. Ce la siamo meritata, su un campo difficile, e la squadra ha risposto bene. Sono felice per i calciatori».

A fine partita l’abbiamo vista andare sotto il settore ospiti, spinto dai suoi giocatori. È sintomo che c’è un buon clima nello spogliatoio?



«Oggi c’erano tanti tifosi arrivati da Frosinone, hanno cantato dal primo all’ultimo minuto, percorrendo tanti chilometri. È una vittoria anche per loro. C’è un bel clima tra i ragazzi e oggi, a fine partita, volevamo andare a festeggiare insieme ai tifosi».

Ci può dare qualche informazione sulle condizioni di Jacopo Gelli?



«Dopo la partita di martedì era in dubbio, ma oggi ha giocato e ha retto fino a quando non ha chiesto il cambio. Probabilmente ha un’infiammazione al pube. Vorrei comunque fare un elogio alla società per come ha organizzato la trasferta e ringraziare, a nome dello staff, i direttori Castagnini e Doronzo, oltre al presidente».

Cosa è cambiato dopo la sconfitta di Venezia?



«Contro il Venezia abbiamo fatto un’ottima partita: gli episodi hanno inciso sul risultato, ma non è cambiato nulla da allora. Oggi abbiamo vinto una grande gara. La squadra sta vivendo questo momento con maturità, guardando avanti. Sabato avremo bisogno di tutti i tifosi allo Stirpe, perché è la nostra casa e ci aspetta una partita difficile».