CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER ALVINI

Frosinone – Le parole dell’allenatore giallazzurro Massimiliano Alvini dopo la vittoria casalinga contro il Catanzaro per 2-0.

Mister, vittoria importante oggi: cosa ne pensa?

“Una grande partita, di spessore e di qualità. C’è da fare i complimenti alla squadra per come è stata dentro la partita”.

Siamo al giro di boa: qual è il bilancio della squadra e quello personale?

“Chiudiamo il girone d’andata primi, con merito, per vari fattori: la qualità del gioco, le idee messe in campo e i quarantuno punti conquistati sono tutti meritati, anzi, forse potevamo fare anche qualche punto in più. La squadra ha fatto un percorso molto positivo. A livello personale sono soddisfatto soprattutto del lavoro del mio staff”.

Questa vittoria è un segnale lanciato al resto delle contendenti?

“A me piace leggere le partite. Oggi abbiamo battuto una squadra costruita per stare ai vertici della classifica, molto esperta. Vincere una partita così, giocandola con coraggio e idee, è motivo di soddisfazione per tutti. Andiamo avanti e lavoriamo con fiducia. Anche il pubblico è felice e lo si percepisce: sentiamo il calore dal primo all’ultimo minuto. Oggi è stata una vera partita di calcio”.

Un aspetto importante è saper soffrire concedendo poco agli avversari: possiamo dire che il Frosinone sta migliorando in questo?

“Sì, credo di sì, ma in Serie B si soffre in tutte le partite e bisogna essere sempre pronti a leggere i momenti che si presentano. Questa squadra ha questa attitudine, pur essendo un gruppo giovane, ma dobbiamo ancora migliorare”.

Ha la rosa quasi tutta a disposizione: quanto è importante per lei, considerando anche il mercato aperto?

“Io penso ad allenare i miei ventinove giocatori. Parlare di mercato rischierebbe di sminuire ciò che questi ragazzi hanno dato fino a oggi. Fortunatamente stanno rientrando tutti, aspettiamo anche Gori che ormai è pronto. Per un allenatore questo è un aspetto molto positivo, perché permette di avere più soluzioni e fare più scelte”.