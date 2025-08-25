 CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER ALVINI

Frosinone – L’allenatore giallazzurro Massimiliano Alvini commenta in conferenza stampa, la vittoria nella prima giornata di campionato contro l’Avellino per 2-0.

Mister, meglio di così non si poteva iniziare. Qual è il suo commento su questa prima partita di campionato?

“Oggi va dato grande merito ai ragazzi per l’impegno, l’entusiasmo e la professionalità che hanno messo in campo. La squadra è stata forte nei momenti critici e il merito è tutto loro. Dal primo giorno si stanno impegnando al massimo con grande serietà, quindi non posso che complimentarmi per la prestazione.”

Cosa ne pensa della prestazione di Palmisani?

“Sicuramente Lorenzo ha fatto un’ottima partita, ma insieme a lui vanno premiati tutti i giocatori. Hanno saputo sacrificarsi nei momenti difficili ed essere bravi a gestire l’intero incontro.”

Con quale spirito affronterete la prossima partita contro il Palermo?

“È presto per dirlo. Sappiamo tutti quanto sia difficile il campionato di Serie B. Noi guarderemo avanti e prepareremo al meglio la prossima partita, cercando di proporre il nostro gioco, puntando sui nostri punti di forza. Siamo consapevoli di affrontare una squadra molto forte, ma metteremo in campo le nostre idee e poi vedremo cosa succederà.”

Ci può fare un commento sull’accoglienza che le ha riservato lo stadio questa sera?

“Giovedì alla presentazione ho detto che questa è la nostra casa. Qui nascono le nostre passioni e coltiviamo i nostri sogni. Dobbiamo cercare di intraprendere un percorso positivo. Vedere lo stadio così pieno ed emozionante è stato fantastico.”

In queste prime due uscite stagionali il Frosinone non ha subito gol: è un dato da sottolineare?

“Sì, è un dato importante. Oggi, ad esempio, mi sarei arrabbiato tantissimo se avessimo preso gol nonostante l’inferiorità numerica. Possiamo ancora migliorare, e i ragazzi vogliono farlo. La squadra deve sapersi difendere bene e avere voglia di sacrificarsi: solo così si vincono le partite.”