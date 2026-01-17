CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER ALVINI

Monza – Le dichiarazioni post partita dell’allenatore giallazzurro Massimiliano Alvini dopo il pareggio in trasferta per 2-2 contro il Monza.

Mister, sapeva che la sua squadra ha un grande cuore?

“La squadra è straordinaria. Riprendere una partita a Monza, in dieci uomini e negli ultimi minuti di gioco, dimostra grande carattere. In me e in tutto lo staff, però, c’è anche un po’ di rammarico per non aver gestito al meglio alcuni momenti del primo tempo e della ripresa, dove potevamo fare meglio. Alla squadra va comunque riconosciuto il merito per la prestazione”.

Il Frosinone oggi, con questo risultato, ha dimostrato di essere una big del campionato?

“Sicuramente è un risultato importante per come è maturato nell’arco della partita. Lo prendiamo con piacere, ma c’è anche la consapevolezza che in alcune situazioni potevamo fare meglio ed è lì che dobbiamo crescere”.

Oggi il gruppo ha dimostrato di saper reagire nonostante le difficoltà. In questo c’è anche la sua mano?

“Il gruppo ha disciplina e identità e credo che sia stato proprio questo a emergere nel momento di difficoltà, aiutandoci a riprendere la partita. Per questo il merito va dato alla squadra”.

Ha parlato con Koné dopo il fischio finale?

“Non ho nulla da dire a Koné. Era in ripresa dopo un periodo di infortuni e stava lavorando bene, per questo abbiamo deciso di metterlo in campo. Probabilmente, per la voglia di dimostrare, ha commesso un fallo un po’ troppo irruento. Ci sono aspetti da migliorare, ma l’atteggiamento durante la settimana è quello giusto e sono sicuro che crescerà”.

Mister, come ha preparato la partita di questo pomeriggio?

“L’abbiamo preparata cercando di essere aggressivi, andando a coprire la palla il più alto possibile. Tutti i giocatori hanno portato una pressione molto forte. L’unico rammarico è non aver messo abbastanza qualità in alcuni momenti del primo tempo, quando avevamo le possibilità di fare male”.