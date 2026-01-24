CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER ALVINI

Frosinone – Le dichiarazioni post partita dell’allenatore giallazzurro Massimiliano Alvini dopo la vittoria casalinga per 1-0 contro la Reggiana.

Mister, oggi la squadra ha tirato fuori una prestazione di carattere: cosa ne pensa?

“Sì, assolutamente. Sfido chiunque a dire che non abbiamo fatto un buon primo tempo. Non è facile giocare contro una squadra tutta sotto la linea della palla. Nonostante il dominio non siamo riusciti a sbloccarla. Nel secondo tempo abbiamo trovato il gol e sbagliato il raddoppio. Abbiamo anche sofferto, è vero, ma oggi c’è da dare grande merito ai calciatori. Sono estremamente contento: è una vittoria importantissima, forse tra le tredici è la più bella e significativa”.

Come si fissano gli obiettivi da domani mattina?

“Si fissano lavorando, già da domani mattina. Dobbiamo concentrarci senza farci distrarre dai rumori esterni, dedicandoci al lavoro. Oggi dobbiamo essere felici per il secondo obiettivo raggiunto, da domani guarderemo avanti cercando di dare il massimo in tutto”.

Per la prossima partita contro l’Entella, il campo in sintetico può essere un fattore?

“Non è questo che mi preoccupa. La mia attenzione è rivolta soprattutto alla squadra che affronteremo. Andiamo a giocare con grande rispetto per l’avversario”.

Secondo lei continuerete su questo passo?

“Il campionato del Frosinone oggi è notevole: per idee, sviluppo, numeri e per i giocatori che scendono in campo. Dobbiamo andare avanti con pochi discorsi e facendo il massimo. Abbiamo le idee chiare su ciò che vogliamo fare, poi vedremo”.

Sta notando che le altre squadre approcciano in maniera diversa il Frosinone?

“Sì, le squadre ci affrontano in modo diverso, ma anche noi siamo capaci di cambiare. Oggi lo abbiamo fatto diverse volte: questa squadra ha grande flessibilità, l’importante è mantenere sempre i nostri principi”.

Oggi tra i convocati c’era Lorenzo Gori: quando pensa possa avere minutaggio?

“Noi crediamo tantissimo nel calciatore. Purtroppo si è fatto male subito, dopo appena tre giorni di allenamento con noi. Lo abbiamo aspettato e la cosa più importante è che sappia che abbiamo piena fiducia in lui. Valuteremo lo spazio che potrà avere, ma sono sicuro che si trova nel posto giusto, nel momento giusto”.