CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER ALVINI

Chiavari – Le parole post partita dell’allenatore giallazzurro Massimiliano Alvini dopo il pareggio contro la Virtus Entella per 1-1



Mister, oggi il Frosinone è apparso un po’ sottotono, ma esce comunque con un punto. Come valuta la partita?

“Sì, condivido. È stata una partita in cui ci siamo mossi meno rispetto al nostro standard. Abbiamo fatto un brutto primo tempo e, dopo aver subito il gol, la squadra ha iniziato a muoversi meglio. Devo dare merito ai ragazzi per il pareggio ottenuto nel finale, che è un segnale importante. Sicuramente non abbiamo disputato una gara solida sotto il profilo del gioco, della dinamicità e delle idee, ma va riconosciuto il merito ai ragazzi per averla recuperata, perché non era facile”.

Il campo oggi era molto stretto: può aver messo in difficoltà gli esterni giallazzurri?

“Abbiamo sofferto sotto questo punto di vista. Lo sapevamo: l’Entella qui è una squadra davvero organizzata. Abbiamo ottenuto un pareggio come hanno fatto anche altre squadre e credo che questo sia un aspetto positivo”.

Si allunga la striscia positiva. Riprenderla in questo modo rappresenta un segnale, ma oggi diversi giocatori sono sembrati sottotono: cosa ne pensa?

“Fino a oggi abbiamo sempre fatto buone prestazioni, anche nella sconfitta di Venezia. Oggi abbiamo fatto più fatica e dobbiamo dare merito all’Entella. Io però mi tengo stretto questo punto, perché è stata importante la reazione della squadra dopo il gol subito. È un punto che accettiamo”.

Oggi la notizia poteva essere una sconfitta dopo tanto tempo. Questo pareggio sottolinea invece il grande percorso della squadra?

“Il pareggio arrivato al novantaquattresimo è un segnale forte. La squadra c’è e sta facendo un campionato straordinario. Anche senza disputare una grande partita, oggi non voleva perdere. Dobbiamo accettare questo risultato e lavorare sugli aspetti da migliorare, ma il nostro campionato resta straordinario. Ora torniamo a casa e inizieremo a preparare la partita di sabato”.

Ci può dare un commento sui nuovi arrivati, Fiori e Fini? Come li ha trovati e che calciatori sono secondo lei?

“Sono due ragazzi molto utili per il nostro gioco. Sono disponibili e ci daranno una grande mano da qui alla fine del campionato. Avevamo bisogno di loro e oggi l’ingresso di Fiori è stato significativo”.