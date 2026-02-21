CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER ALVINI

Frosinone – Le dichiarazioni post partita dell’allenatore giallazzurro Massimiliano Alvini dopo il pareggio casalingo contro l’Empoli.

Mister, l’inizio della partita, per come poi si è sviluppata, ha inciso sulla testa dei giocatori?

“All’inizio non abbiamo fatto bene, ma va dato merito anche all’avversario. Non siamo stati bravi a coprire la palla in avanti, non abbiamo tenuto la linea alta e abbiamo concesso loro la profondità. Ci sono demeriti nostri, ma anche meriti dell’avversario. In Italia si tende a dare valore soprattutto al risultato, che va analizzato, è chiaro, ma nell’arco dei novanta minuti c’è stata una prestazione di tutto rispetto contro una squadra di valore”.

È evidente che in casa si raccoglie meno rispetto alle trasferte: si è fatto un’idea del perché?

“In casa, contro il Venezia, abbiamo perso immeritatamente. Oggi il pareggio lo accettiamo. Tra le mura amiche provi sempre a fare la partita. A me oggi il Frosinone, escluso il primo tempo, è piaciuto. Non sono così negativo”.

Oggi siete mancati di più sotto l’aspetto fisico o tattico?

“Sotto l’aspetto fisico non credo, perché abbiamo corso fino all’ultimo minuto. Soffriamo un po’ la fisicità degli avversari: concediamo qualche centimetro in mezzo al campo e lì abbiamo avuto più difficoltà”.

Come sta Monterisi?

“Ilario si è fatto male mentre correva. Si è sacrificato e poco prima del cambio ha accusato il problema. Speriamo non sia nulla di grave, anche perché abbiamo già fermi sia Cittadini sia Bracaglia”.

Oggi Lorenzo Gori ha giocato con la Primavera segnando tre gol: a che punto è il suo rientro?

“Penso che siamo vicini a riportarlo stabilmente in prima squadra. Siamo molto contenti per lui, perché è stato molto sfortunato. Valuteremo nelle prossime settimane: forse avrà bisogno ancora di una decina di giorni, ma a breve sarà con noi”.

Avere una squadra giovane può far pagare qualcosa in termini di esperienza, ma sul piano fisico può essere un valore aggiunto?

“La squadra sta benissimo, a parte un paio di problemi fisici. Sono certo che darà il massimo nelle partite che mancano fino alla fine del campionato. Lavoriamo per fare il massimo, ci proveremo e ce la giocheremo fino in fondo”.