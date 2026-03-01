CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER ALVINI

Catanzaro – Le dichiarazioni post partita dell’allenatore giallazzurro Massimiliano Alvini dopo il pareggio per 2-2 contro il Catanzaro.

Mister, oggi è stata una bellissima partita qui a Catanzaro, con tante occasioni da una parte e dall’altra. Bisogna dare grandi meriti alla fase offensiva oppure c’è da riflettere su quella difensiva?

“Oggi abbiamo sbagliato gol importanti e sul secondo gol subito dobbiamo lavorare di più. Al di là di questo, la squadra ha interpretato bene la partita fin dal primo minuto contro un avversario forte. Per atteggiamento e idea di gioco accettiamo questo punto. Peccato, perché queste sono gare sul filo dell’equilibrio: si possono vincere ma anche perdere. Va dato merito ai ragazzi per la prestazione di questo pomeriggio”.

La squadra è andata sotto di due gol ma ha avuto la personalità di riprendere il risultato. È questo un grande merito?

“Il risultato di oggi è importante. Eravamo venuti qui per vincere, ma questo pareggio ha valore. La squadra ha un grande cuore. Uscire da qui con questo risultato dimostra che non c’è solo cuore, ma anche un’idea di gioco. Questo punto ci dà ancora più certezze su ciò che stiamo facendo”.

Fiori sta diventando un fattore a partita in corso: può essere davvero un’arma in più?

“Fiori è un giocatore portato dal direttore Castagnini e sta facendo bene, siamo molto contenti. Abbiamo anche Fini, che in questo momento trova meno spazio perché in quel ruolo c’è Ghedjemis, che sta incidendo. La squadra è concentrata e ha mentalità. Vuole continuare su questo percorso perché sa quello che vuole fare”.

È più rammaricato per le occasioni mancate o soddisfatto per la reazione della squadra?

“Dovevamo andare in vantaggio nel primo tempo. Il rammarico è quello di aver fatto la partita giusta contro un avversario forte ma di non aver sfruttato meglio alcune occasioni. Dobbiamo fare un ulteriore step per arrivare ancora più in alto”.