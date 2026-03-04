CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER ALVINI

Frosinone – Le dichiarazioni dell’allenatore giallazzurro Massimiliano Alvini dopo il pareggio casalingo per 2-2 contro il Pescara.

Mister, questa sera abbiamo visto una partita con tante chiavi di lettura. Probabilmente una serata con una prestazione altalenante: cosa ne pensa?

“Ci sono state più partite oggi. Dopo pochi minuti abbiamo commesso un errore in difesa e abbiamo subito il primo gol. La gara è stata complicata e molto spezzettata. Devo però sottolineare il grande carattere della squadra, perché riprendere una partita del genere non era affatto semplice. Il primo gol ha condizionato l’andamento della gara, che poi si è sviluppata in modo complicato”.

Col senno di poi rifarebbe le stesse scelte? C’è stato qualche giocatore che nel primo tempo è mancato?

“Il primo tempo non doveva finire 2-0. Abbiamo avuto occasioni e segnato anche un gol regolare. I giocatori scesi in campo erano i migliori che potevo schierare in quel momento. Chi ha giocato era pronto al cento per cento”.

Nell’episodio del secondo gol la squadra ha peccato di ingenuità?

“Il secondo gol è esclusivamente colpa nostra. Il nostro giocatore si è fermato perché stavamo effettuando un cambio e abbiamo subito gol. La responsabilità è nostra, perché ci siamo fermati, ed è un aspetto su cui lavoreremo. Sta a me correggere questa situazione. Il risultato è stretto per quanto abbiamo fatto durante tutta la partita. Vedo il bicchiere mezzo pieno: è un pareggio che accetto contro una squadra estremamente in salute. Devo premiare il coraggio e l’atteggiamento che la squadra ha messo in campo”.

La panchina diventa sempre più un fattore: questo la rassicura? Come sta Cittadini?

“Non ho mai avuto dubbi sui miei calciatori: chi sta meglio gioca. Per quanto riguarda Cittadini, non si è fatto male nella zona dove aveva avuto problemi in precedenza. Oggi era al cento per cento, poi ha accusato un fastidio in un’altra parte”.