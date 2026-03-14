CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER ALVINI

Cesena – Le dichiarazioni post partita dell’allenatore Massimiliano Alvini dopo il pareggio in trasferta contro il Cesena per 2-2.

Mister, oggi il rammarico più grande è che il Frosinone non è riuscito a gestire il vantaggio, soprattutto sul 2-1?

“Noi sul 2-1 abbiamo avuto due palle gol per andare sul 3-1, quindi credo che anche questo vada analizzato. Abbiamo concesso prima qualche occasione a loro, ma oggi non sarei così negativo, soprattutto considerando che in ventidue gare la squadra ha perso solo una volta. Oggi siamo venuti qui a Cesena per giocare a viso aperto e cercare di vincere. Siamo lì a lottare per la Serie A e quindi preferisco guardare il lato positivo: abbiamo visto una squadra che, su un campo difficile, ha provato fino alla fine a vincere”.

Mister, si aspettava questo Cesena oppure il risultato è figlio di qualche sorpresa a livello tattico?

“Il Cesena ha fatto la sua partita, ce lo aspettavamo. Abbiamo giocato una gara con qualche errore, ma non sarei così negativo. Bisogna elogiare questa squadra per quello che sta facendo: se cerchiamo un motivo per essere negativi commettiamo un errore. Ci sono ancora otto partite e noi siamo lì davanti. Credo che vada dato grande merito ai nostri calciatori”.

Di solito una volta in vantaggio riesci sempre a contenere le sfuriate avversarie. C’è un rimprovero da fare anche in merito all’atteggiamento?

“Non abbiamo fatto bene alcune cose, soprattutto sugli inserimenti degli avversari, dove abbiamo sofferto. In alcune situazioni di non possesso non siamo stati aggressivi come al solito. Abbiamo concesso troppo, perdendo gli uomini su corse lunghe che normalmente siamo abituati a gestire meglio. Il mio rammarico è soprattutto su questo aspetto, ma per il resto sono soddisfatto di quanto fatto dalla squadra. C’è stato qualche errore, ma lavoreremo per migliorare”.