CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER ALVINI

Frosinone – Le dichiarazioni post partita dell’allenatore Massimiliano Alvini dopo la vittoria per 2-1 allo stadio Benito Stirpe contro il Bari.

Mister, bella vittoria questa sera. Tanti tiri in porta, ma anche qualche errore di troppo sotto rete: è un aspetto su cui bisogna migliorare, nonostante i tanti aspetti positivi?

“La vittoria è ampiamente meritata. La squadra ha giocato una buona partita, risultando efficace sia in fase di possesso sia senza palla. Il vero rammarico è non aver concretizzato tutte le occasioni create. È un aspetto su cui dobbiamo migliorare, perché non è la prima volta che non riusciamo a chiudere la partita nei momenti giusti. Potevamo gestirla con più serenità, ma la vittoria resta meritata e anche bella”.

La sostituzione di Jacopo Gelli questa sera è stata dettata da motivi fisici o dalla volontà di inserire Monterisi per gestire meglio alcuni momenti?

“Abbiamo gestito Ilario dal punto di vista fisico, perché viene da un infortunio e non volevamo rischiare. Questo era il percorso che avevamo programmato per lui: aveva bisogno di questo minutaggio per tornare pienamente disponibile e rientrare nei meccanismi della squadra”.

La prossima giornata di campionato può essere quella decisiva?

“No, è una tappa delle trentotto. Dopo quella di domenica ne mancheranno ancora sei, quindi con la possibilità di conquistare altri diciotto punti. La partita contro il Sudtirol sarà importante, poi sicuramente guarderò anche le altre gare perché mi piace seguire il calcio, ma noi dobbiamo restare concentrati sul nostro percorso. Sabato gli altri giocheranno, ma per noi conta solo la partita di Bolzano”.

Un Frosinone che si rigenera anche grazie ai giocatori che entrano dalla panchina: può essere un fattore decisivo?

“Sì, è determinante. Però questi giocatori non devono accontentarsi: bisogna crescere sotto l’aspetto mentale e non fermarsi. Che giochi uno o l’altro non cambia, ma la cosa importante è fare uno step in più. È una squadra giovane, ma la strada è quella giusta”.

In un momento delicato come questo, quanto è importante non farsi condizionare dai risultati delle altre squadre?

“Guardiamo al nostro percorso. Le partite degli altri le seguo perché mi piace il calcio, ma dobbiamo pensare solo a noi e a quello che vogliamo fare. Non dobbiamo farci condizionare: conta solo il nostro cammino”.