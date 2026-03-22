 CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER ALVINI

Bolzano – Le dichiarazioni post partita dell’allenatore giallazzurro Massimiliano Alvini dopo la vittoria per 1-3 contro il Sudtirol.

Mister, oggi è arrivata una vittoria su un campo molto difficile: può essere la più importante di queste trentadue giornate?

“È una vittoria significativa. È importante per come la squadra è riuscita ad adattarsi alla partita e, da questo punto di vista, è una grande vittoria. La gara è stata difficile: abbiamo disputato una partita diversa dalle solite e siamo stati bravi ad adeguarci alla loro intensità molto alta. È una vittoria importantissima”.

Ghedjemis oggi è entrato dalla panchina e ha chiuso la partita. Come mai è partito inizialmente fuori?

“È stata una scelta. Abbiamo deciso di gestirla così. La squadra nelle altre partite è riuscita a vincere anche senza di lui dall’inizio. Fini ha fatto bene in quel ruolo e per questo abbiamo intrapreso questa strada”.

Quanto conta questa vittoria e che messaggio lancia alle altre squadre?

“Questa vittoria conta per noi: per lo staff, per la squadra e per tutto l’ambiente Frosinone. Il resto non ci interessa”.

Come valuta le prestazioni di Monterisi e Palmisani?

“Palmisani è il miglior portiere giovane d’Italia, ha grandi margini di miglioramento e questo è merito anche di chi lo allena. Il suo percorso è in continua crescita e spetta a lui continuare a migliorarsi. Di Monterisi non parlo singolarmente, perché dovrei parlare di tutta la squadra: mi aspetto un finale di stagione importante e lavoreremo bene per le prossime partite”.

Mancano poche partite alla fine: c’è bisogno della spinta dei tifosi nelle gare casalinghe?

“Prima di tutto voglio ringraziare i tifosi che oggi ci hanno raggiunto a Bolzano: sono stati fantastici. Vedere il settore con tanti sostenitori ci ha fatto molto piacere. Li ringrazio perché sono venuti fin qui e noi li abbiamo ripagati con una vittoria. Il calore dello Stirpe lo sentiamo sempre: questo è il momento di vivere il Frosinone, di venire allo stadio con la sciarpa e stare vicino alla squadra”.

Che soddisfazione è avere sette giocatori convocati in nazionale?

“Per me e per il mio staff è un grande piacere. Continueremo a lavorare per farli migliorare, ma la soddisfazione più grande è della società, del direttore Castagnini, che ha costruito questa squadra e ha dato ai ragazzi la giusta disciplina per esprimersi al meglio”.