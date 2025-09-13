Conferenza stampa post partita mister Alvini

Il Frosinone trova i tre punti nella trasferta di Padova, vittoria pesante per la classifica e soprattutto per dare continuità di risultati. Queste le parole nel post gara di mister Alvini.

“La gestione degli ultimi minuti non mi è piaciuta, c’è da fare un miglioramento assolutamente. Per quanto riguarda la vittoria è pesante, importante ma che paghiamo a carissimo prezzo dal punto di vista fisico. Kone ha preso una botta alla caviglia, Gelli si è fatto male sulla scivolata e a questo vanno sommati i cinque infortuni traumatici e dispiace.

La crescita che voglio è questa, la squadra ha saputo soffrire nella parte centrale del primo tempo quando il Padova ha avuto delle occasioni, poi siamo stati bravi noi a segnare e a creare quelle situazioni che potevano chiudere il match, quella è l’unica sbavatura da andare a lavorare, lì toccherà a me fare un salto in avanti.

Bracaglia e Palmisani sono due calciatori che stanno avendo un percorso di crescita, giovani che stanno giocando bene ma starà a loro migliorarsi ancor di più allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. Sta avendo ragione la società con la sua visione di identità. C’è un dato significativo per noi, siamo una squadra giovane, basti vedere la media età della difesa 21-22 anni.

Cittadini era ammonito e non volevo assolutamente rischiare in una partita così difficile, contro due attaccanti esperti come Lasagna e Bortolussi, ho fatto quindi questo tipo di valutazione. Calvani si è adattato perchè Oyono è tornato ieri dalla Nazionale, c’è da dargli merito per quanto fatto fuori ruolo.

E’ stato bello vedere i nostri giocatori insieme ai tifosi nel post gara, parliamo di una vittoria significativa ed è bello vedere soprattutto quando tanta gente è al tuo fianco e ti applaude. Questo 1-0 allieterà sicuramente il lungo viaggio di ritorno.

Non esistono segreti ma solo il lavoro quotidiano che ti permette poi di migliorare. Raimondo ha giocato due partite in Nazionale per questo ho valutato la staffetta con Zilli. Il Padova è una buona squadra, ha un’identità importante e qualità, ci ha reso la partita complicata”.