CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER ALVINI

Frosinone – Le parole dell’allenatore giallazzurro Massimiliano Alvini dopo il pareggio casalingo per 2-2 contro il Sudtirol.

Mister, è possibile che questo pareggio sia stato dettato dalla mancanza di cambi a centrocampo nella ripresa?

“Non credo. Oggi sono convinto che la partita l’abbiamo portata noi dalla loro parte. Abbiamo sbagliato diverse volte il gol del tre a zero e per questo motivo c’è tanta rabbia. Abbiamo subito due episodi in cui non abbiamo prestato la giusta attenzione, ma non è stato certamente per la mancanza di cambi a centrocampo”.

Per lei sono due punti persi o un punto guadagnato?

“Senza alcun dubbio, sono due punti persi. Nonostante il risultato non sia del tutto positivo, la prestazione della squadra è stata notevole: grande impegno, qualità ed entusiasmo. Eravamo noi i custodi della nostra festa, volevamo vincere, ma abbiamo commesso delle ingenuità. Capita, fa parte di un percorso di crescita”.

Mi sa dare una lettura della seconda parte della ripresa?

“Ci sono state occasioni per il tre a zero, ma dall’altro lato c’era una squadra con esperienza e qualità, capace di portare l’inerzia della partita dalla sua parte. La squadra ha commesso degli errori, ed è normale farlo: siamo qui per lavorare e migliorarci. Non dobbiamo mai dimenticare però, che dall’altra parte c’è sempre un avversario pronto a metterti in difficoltà”.

Quali sono le condizioni di Monterisi e Koné?

“Ilario si è sentito male durante la partita, ha avuto un giramento di testa e ha chiesto il cambio perché non era più in grado di giocare. Per quanto riguarda Koné, vorrei ringraziare prima di tutto lo staff medico e i fisioterapisti perché hanno svolto un lavoro eccezionale in settimana. Ben deve ancora lavorare tanto, lo ringrazio perché si è messo a disposizione della squadra, ma il merito se oggi è sceso in campo è dello staff, senza dubbio”.