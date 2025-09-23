CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER ALVINI

Cagliari – L’allenatore Massimiliano Alvini incontra i giornalisti in conferenza stampa dopo la sconfitta in Coppa Italia Frecciarossa, per 4-1 contro il Cagliari.

Mister, oggi, nonostante la squadra sia andata subito sotto, ha disputato un ottimo primo tempo. Poi nella ripresa la stanchezza e forse un po’ di inesperienza hanno inciso sul risultato. È così secondo lei?

“Condivido la sua analisi. Oggi abbiamo giocato una prima frazione con un ottimo ritmo e credo che meritassimo qualcosa di più. Nel secondo tempo il Cagliari ha legittimato la vittoria, sfoderando una grandissima prestazione. Credo che quella di oggi sia comunque una buona prova, considerando il percorso di crescita che stiamo affrontando. Ci sono tante cose da migliorare, ma ritengo che questa sera abbiamo disputato una gara significativa”.

Le prestazioni di Grosso e Jacopo Gelli le hanno dato le risposte che attendeva da questi due calciatori?

“Jacopo ha offerto un’altra grande prestazione, dopo quella di Palermo, quindi sono molto contento. Per quanto riguarda Filippo, è un calciatore che sta seguendo un percorso di crescita: ha tanta qualità e lo faremo giocare. Ha ampi margini di miglioramento”.

Il primo gol subito ha cambiato i suoi piani, oppure era questa la partita che il Frosinone doveva fare?

“Oggi abbiamo fatto la partita che facciamo sempre. È nel nostro DNA giocare sfidando l’avversario nell’uno contro uno. Abbiamo sicuramente sbagliato nella circostanza del rigore concesso al Cagliari e, di tutti i novanta minuti, quello è l’unico episodio che mi ha lasciato davvero turbato”.

Quanto ha inciso sulla partita il primo gol arrivato dopo pochissimi secondi?

“È un gol che potevamo sicuramente evitare. Era una palla leggibile, poi Borrelli ha fatto una giocata straordinaria e ci è costata cara. Dopo quell’episodio c’è stata però un’ottima reazione, durata tutta la prima parte della partita. Nel secondo tempo loro sono stati superiori”.

I giovani saranno il futuro del Frosinone?

“Sì. La visione del presidente Stirpe e dei direttori Castagnini e Doronzo è quella di costruire una squadra giovane. Dopo le prime quattro partite siamo tra le squadre con l’età media più bassa. A me piace far giocare i giovani. Vedere ragazzi come Grosso lavorare a questo livello rende felici. Questa è sicuramente la strada che vogliamo percorrere insieme alla società. Spero di riuscire a far crescere questi ragazzi, che possono rappresentare il futuro”.

Come sta la squadra in vista delle prossime sfide di campionato?

“La squadra sta bene. Oggi siamo venuti qui per giocarci un turno di Coppa Italia molto importante. Ora siamo consapevoli che ci attendono tre gare di campionato fondamentali. Abbiamo alcune assenze, ma ci presenteremo a queste partite con idee chiare e massimo impegno, perché vogliamo continuare a fare bene”.