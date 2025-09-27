CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER ALVINI

Mantova – Il mister Massimiliano Alvini incontra i giornalisti dopo la vittoria in casa del Mantova per 1-5.

Mister, dopo una prestazione del genere, sono tanti i lati positivi?

“Credo che, tra le partite che abbiamo disputato fino a oggi, questa sia la peggiore. Il risultato è sicuramente importante, ma come approccio alla gara non siamo stati bravi e dobbiamo migliorare molto.”

Come giudica la prestazione di Filippo Grosso questa sera?

“Il ragazzo ha ampi margini di miglioramento e noi stiamo lavorando per aiutarlo in questo processo. Nella fase di possesso ha molte qualità, mentre in quella di non possesso deve ancora crescere.”

Questa seconda vittoria in trasferta cosa significa per lei?

“Significa che il percorso intrapreso sta andando bene. Siamo ancora all’inizio e abbiamo tanto da migliorare, ma l’avvio è sicuramente positivo.”

Qual è la situazione degli infortunati? Pensa di recuperare qualcuno per la partita contro il Cesena?

“Sia Kvernadze che Kone oggi erano malati. Non credo che Giorgi sarà disponibile per la partita contro il Cesena. Kone ho dovuto rischiarlo anche se non stava bene, ma aveva bisogno di giocare. Marchizza ne avrà ancora per un po’. Stiamo vivendo una situazione incredibile.”